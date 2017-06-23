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Праздник Белого цветка

Праздник Белого цветка

В Доме-музее В. Вересаева пройдет интерактивный праздник на усадьбе «Праздник Белого цветка», посвященный Дню любви, семьи и супружеской верности.

Посетителей ждет интересная программа:

  • знакомство с историей праздника;
  • выступление воспитанников вокальной студии «Креатив» молодежного центра «Спектр» Центрального р-на г. Тулы и воспитанников Детской Воскресной школы при Тульском Успенском Кафедральном соборе;
  • фотография на память с ростовыми куклами;
  • шуточные эстафеты;
  • мастер-класс по правополушарному рисованию: «Ромашковое поле».

Идея широко отмечать этот день возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области). Жили в этом городе, несколько сотен лет назад, святые супруги — Петр и Феврония, покровители христианского брака, чья память совершается 8 июля. Люди и сейчас обращаются к ним за молитвенною помощью, с верой, что они помогут в рождении и сохранении своей семьи. Все, знавшие о святых Петре и Февронии, всегда помнили этот день, чтили их память и просили о личном, сокровенном. Сейчас праздник Любви и Верности стал Всероссийским. У нового праздника уже есть очень нежный символ — ромашка, есть даже своя медаль.

Подвиг верности и любви может совершаться и незаметно, тихо, сокровенно, каждый день, в каждой семье. Но от этого он не умаляется. Не случайно отмечать День любви, семьи и верности в Доме — музее В. В. Вересаева стало традицией. В этом доме жила большая дружная семья Смидовичей. В семье было 11 человек детей. Хранительница семейного очага — Елизавета Павловна Смидович была удивительно одаренной женщиной — мудрой, доброй. Эта любовь и вера помогла вырасти ее детям хорошими людьми.

В этом году праздник в музее отмечается совместно с творческим объединением «Креатив» Молодежного центра «Спектр».

Мероприятие проведут: Ксения Казакова и Татьяна Излер.

Вход свободный. Мастер-класс платный: 200 Р.
Телефон для справок: (4872) 56−77−31.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
7 июля 2017, пятница
16:00
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