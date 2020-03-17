Открытые уроки по вокалу
Студия OpenMusic приглашает всех желающих на бесплатные открытые уроки по вокалу! Уроки рассчитаны на новичков, и посетить их может любой желающий.
Участники занятия разберут, что такое правильное вокальное дыхание, проработают артикуляцию и чувство ритма, вместе споют упражнения и распевки.
В конце открытого урока каждый участник получит чек-лист начинающего вокалиста, с которым он сможет самостоятельно закрепить полученные навыки.
Действует предварительная запись на занятия. Записаться можно любым удобным способом:
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, д. 77, комн. 601 a
20 марта 2020, пятница
19:00
21 марта 2020, суббота
14:00
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
12 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽