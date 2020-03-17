Студия OpenMusic приглашает всех желающих на бесплатные открытые уроки по вокалу! Уроки рассчитаны на новичков, и посетить их может любой желающий.



Участники занятия разберут, что такое правильное вокальное дыхание, проработают артикуляцию и чувство ритма, вместе споют упражнения и распевки.



В конце открытого урока каждый участник получит чек-лист начинающего вокалиста, с которым он сможет самостоятельно закрепить полученные навыки.



Действует предварительная запись на занятия. Записаться можно любым удобным способом:

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по тел.: 8 (906) 606-63-16