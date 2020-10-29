афиша
афиша
Регистрация
От Куликовской битвы до «Государевой стражи»

От Куликовской битвы до «Государевой стражи»

29 октября в музее «Тульские древности» пройдёт творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым. Научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» представит новые научно-популярные издания, опубликованные к 640-й годовщине Куликовской битвы и 500-летию основания Тульского кремля.

В книге «Куликовская битва – как это было» в доступной, увлекательной форме рассказывается о величайшем сражении русского средневековья и раскрываются вопросы, часто возникающие у любознательного читателя, но редко получающие адекватные ответы в популярной литературе.
Подробнее о книге по ссылке.
 
Книга «Государева стража», написанная в соавторстве с археологом Игорем Бурцевым, повествует о жизни так называемых Польских украин – пограничной территории между Московским государством и кочевыми народами Степи, и об обитателях южного русского фронтира – государевых стражниках XVI-XVII веков. Подробнее о книге по ссылке
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
29 октября 2020, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Mgzavrebi
Купить билет
27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Вражда
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Felidae
Купить билет
5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
6 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.