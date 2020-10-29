От Куликовской битвы до «Государевой стражи»

29 октября в музее «Тульские древности» пройдёт творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым. Научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» представит новые научно-популярные издания, опубликованные к 640-й годовщине Куликовской битвы и 500-летию основания Тульского кремля.

В книге «Куликовская битва – как это было» в доступной, увлекательной форме рассказывается о величайшем сражении русского средневековья и раскрываются вопросы, часто возникающие у любознательного читателя, но редко получающие адекватные ответы в популярной литературе.

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