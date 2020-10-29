От Куликовской битвы до «Государевой стражи»
29 октября в музее «Тульские древности» пройдёт творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым. Научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» представит новые научно-популярные издания, опубликованные к 640-й годовщине Куликовской битвы и 500-летию основания Тульского кремля.
В книге «Куликовская битва – как это было» в доступной, увлекательной форме рассказывается о величайшем сражении русского средневековья и раскрываются вопросы, часто возникающие у любознательного читателя, но редко получающие адекватные ответы в популярной литературе.
Подробнее о книге по ссылке.
Книга «Государева стража», написанная в соавторстве с археологом Игорем Бурцевым, повествует о жизни так называемых Польских украин – пограничной территории между Московским государством и кочевыми народами Степи, и об обитателях южного русского фронтира – государевых стражниках XVI-XVII веков. Подробнее о книге по ссылке.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
29 октября 2020, четверг
17:00
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽