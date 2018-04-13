IT- конференция: Обеспечение информационной безопасности бизнеса
На мероприятии выступят специалисты ГК «Перемена», «Лаборатории Касперского», Microsoft, DELL EMC, Sophos.
В программе конференции:
· Комплексная безопасность с Microsoft 365;
· Защита данных компании от утечек с использованием CloudApp Security;
· Защита от утечек через документы путем их классификации с помощью Azure Information Protection;
· Аналитика угроз с помощью Advanced Threat Analytics;
· Управление устройствами и Intune;
· Решения «Лаборатории Касперского» для обеспечения кибербезопасности;
· Sophos UTM — комплексное обеспечение информационной безопасности;
· Обзор систем хранения данных Dell EMC;
· Серверы Dell EMC — основа современного ЦОД.
Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам ИТ-отделов, отделов безопасности.
Количество мест ограничено
Вход свободный по предварительной регистрации.