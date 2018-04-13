афиша
афиша
Регистрация
IT- конференция: Обеспечение информационной безопасности бизнеса

IT- конференция: Обеспечение информационной безопасности бизнеса

На мероприятии выступят специалисты ГК «Перемена», «Лаборатории Касперского», Microsoft, DELL EMC, Sophos.

В программе конференции:

· Комплексная безопасность с Microsoft 365;

· Защита данных компании от утечек с использованием CloudApp Security;

· Защита от утечек через документы путем их классификации с помощью Azure Information Protection;

· Аналитика угроз с помощью Advanced Threat Analytics;

· Управление устройствами и Intune;

· Решения «Лаборатории Касперского» для обеспечения кибербезопасности;

· Sophos UTM — комплексное обеспечение информационной безопасности;

· Обзор систем хранения данных Dell EMC;

· Серверы Dell EMC — основа современного ЦОД.

Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам ИТ-отделов, отделов безопасности.

 

Количество мест ограничено


Вход свободный по предварительной регистрации.

Где и когда?
SK Royal, конференц-зал
Тула, улица Советская, 29
19 апреля 2018, четверг
11:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.