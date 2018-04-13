IT- конференция: Обеспечение информационной безопасности бизнеса

На мероприятии выступят специалисты ГК «Перемена», «Лаборатории Касперского», Microsoft, DELL EMC, Sophos.



В программе конференции:



· Комплексная безопасность с Microsoft 365;



· Защита данных компании от утечек с использованием CloudApp Security;



· Защита от утечек через документы путем их классификации с помощью Azure Information Protection;



· Аналитика угроз с помощью Advanced Threat Analytics;



· Управление устройствами и Intune;



· Решения «Лаборатории Касперского» для обеспечения кибербезопасности;



· Sophos UTM — комплексное обеспечение информационной безопасности;



· Обзор систем хранения данных Dell EMC;



· Серверы Dell EMC — основа современного ЦОД.



Мероприятие будет интересно руководителям и специалистам ИТ-отделов, отделов безопасности.

Количество мест ограничено



Вход свободный по предварительной регистрации.