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Мероприятие, посвящённое Дню моряка-подводника

Мероприятие, посвящённое Дню моряка-подводника

19 марта в России отмечают День моряка-подводника. В этот день в 1906 году император Российской империи Николай II ввел в состав военно-морского флота новый класс боевых кораблей — подводные лодки. За более чем вековую историю подводный флот превратился в один из важнейших компонентов военно-морских сил страны.   

В преддверии памятной даты сотрудники музея подготовили для ребят интеллектуальные игры,загадки, викторины  и конкурсы. Мальчики и девочки  услышат песни на морскую тематику, посмотрят интересный фильм, а приглашённые ветераны-подводники с удовольствием расскажут об особенностях службы на подводной лодке.

Вход свободный.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Заокский район
15 марта 2018, четверг
11:00
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