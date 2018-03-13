Мероприятие, посвящённое Дню моряка-подводника

19 марта в России отмечают День моряка-подводника. В этот день в 1906 году император Российской империи Николай II ввел в состав военно-морского флота новый класс боевых кораблей — подводные лодки. За более чем вековую историю подводный флот превратился в один из важнейших компонентов военно-морских сил страны.

В преддверии памятной даты сотрудники музея подготовили для ребят интеллектуальные игры,загадки, викторины и конкурсы. Мальчики и девочки услышат песни на морскую тематику, посмотрят интересный фильм, а приглашённые ветераны-подводники с удовольствием расскажут об особенностях службы на подводной лодке.

Вход свободный.