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Машина добра

Машина добра

30 марта с 12.00 до 16.00 в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы полностью здоровы и обработаны от паразитов.

От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика.

Присмотреть себе питомца можно по ссылке.

Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести: 

  • корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства;
  • впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков;
  • средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, а также миски;
  • ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника;
  • рис, гречку.

Выставка состоится в ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5), на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус. 

Где и когда?
Сарафан, торгово-развлекательный центр
30 марта 2025, воскресенье
12:00
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