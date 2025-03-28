Машина добра
30 марта с 12.00 до 16.00 в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра», где все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы полностью здоровы и обработаны от паразитов.
От новых хозяев потребуется заключение договора с волонтерами о передаче животного и соглашение на ненавязчивое отслеживание дальнейшей судьбы хвостика.
Присмотреть себе питомца можно по ссылке.
Если вы пока не готовы взять животное, но хотите как-то помочь, можно принести:
- корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства;
- впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков;
- средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, покрывала, постельное белье, а также миски;
- ветеринарные препараты, хранящиеся без холодильника;
- рис, гречку.
Выставка состоится в ТЦ «Сарафан» (Тула, ул. Путейская, 5), на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус.
Где и когда?
Тула , Путейская ул., д.5
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