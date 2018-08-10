С 11 по 15 августа 2018 года в Ясной Поляне в одиннадцатый раз состоится Международная научная конференция «Лев Толстой и мировая литература». В ней примут участие более сорока ученых-славистов из России, Беларуси, Азербайджана, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Индии, США, и Канады.

Предмет исследования и обсуждения участников конференции — жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого, а также восприятие и интерпретация толстовских произведений писателями и литературоведами разных стран. В последний рабочий день мероприятия, 14 августа, пройдет презентация новых изданий о Л. Н. Толстом .

Впервые Международная научная конференция «Лев Толстой и мировая литература» была проведена в Ясной Поляне в 1999 году. На ее заседаниях традиционно обсуждаются проблемы творчества писателя в контексте русской и мировой литературы, философии, религии. Конференция проходит на базе личной библиотеки Л. Н. Толстого , в которой хранятся книги на 39 иностранных языках с пометами, оставленными рукой писателя. По итогам конференции издается сборник статей.

Программа

12 августа

Открытие конференции, первое заседание

10:00–13:30

Председатель заседания – Галина Алексеева

Екатерина Александровна Толстая (Ясная Поляна). Приветственное слово.

Галина Васильевна Алексеева (Ясная Поляна). Вступительное слово.

Донна Орвин (Канада, Университет Торонто). Приветственное слово.

Ольга Владимировна Сливицкая (Санкт-Петербургский государственный университет культуры, Санкт-Петербург). Роман Толстого как «бесконечное в конечном»: целостность и фрагмент Всего.

Матиас Фрайзе (Геттингенский университет, Германия). Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и в «Войне и мире» – варианты и константы.

Лина Стайнер (Боннский университет, Бонн, Германия). Революционер как прекрасная душа: Шиллер в «Войне и мире».

Эдита Бояновска (Йельский университет, США). Ориентализм в «Войне и мире».

Инга Юрьевна Матвеева (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург). Рассказ Л.Н. Толстого «Хозяин и работник»: особенности поэтики.

Донна Орвин (Университет Торонто, Канада). Является ли рассказ Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет» психологически реалистичным?

Второе заседание

14:30–18:00

Председатель заседания – Донна Орвин (Канада)

Даффилд Уайт (Университет Веслиэн, США). Двойная жизнь Толстого и Иславина в «Детстве».

Ксения Алексеевна Нагина (Воронежский государственный университет, Воронеж). «Волчий след» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

Елена Александровна Иваньшина (Воронежский государственный университет, Воронеж). «Война и мир» Л. Н. Толстого в творчестве М. А. Булгакова.

Юлия Игоревна Красносельская (Московский государственный университет, Москва). Выборы как война, война как выборы: об одной метафоре в «Анне Карениной».

Андрей Анатольевич Фаустов (Воронежский государственный университет, Воронеж). «Крейцерова соната» Л.Н. Толстого и «общее дело» Н.Ф. Федорова.

Ангелика Молнар (Дебреценский университет, Венгрия). Функция поезда в постановке убийства в «Крейцеровой сонате».

Валерия Муц (Йельский университет, США). Место для поздней эстетики Льва Толстого: пространство и аффект в «Воскресении».

Рик МакПик (Университет Джорджа Вашингтона, США). Хаджи-Мурат: «Он умер молодцом»

13 августа

Третье заседание

10:00–13:30

Председатель заседания – Рик МакПик (США)

Анна Глебовна Гродецкая (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург). Тургеневская речь (1883) Толстого.

Светлана Мушаиловна Климова (НИУ ВШЭ, Москва). ЖЗЛ: три биографии Толстого.

Раффаелла Фаджионато (Государственный Университет г. Удине, Италия). Руссоизм и герметические мотивы в некоторых второстепенных героях Толстого.

Нина Александровна Николаева (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербург). Лев Толстой – читатель Сенеки (по материалам яснополянской библиотеки).

Игорь Иванович Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург). Учение о жизни Льва Толстого и «философия жизни» Анри Бергсона: проблема влияния.

Хенри У. Пикфорд (Дьюкский университет, США). Философское влияние Толстого на Людвига Витгенштейна.

Франческа Бьяджини (Болонский университет, Форли, Италия). Взгляд Пьер-Чезаре Бори на художественные произведения Льва Толстого в статье «Вместо смерти был свет: о некоторых финалах произведений Толстого».

Четвертое заседание

14:30–18:00

Председатель заседания – Анна Гродецкая (Россия)

Ирина Фёдоровна Салманова (Белгород, Белгородский государственный университет). Дневники и публицистика позднего Л.Н. Толстого: сравнительный анализ.

Сергей Владимирович Савинков (Воронежский государственный университет, Воронеж). Категории «приятного» и «приличного» в антропологии Л.Н. Толстого

Наталья Валерьевна Данилкина (Голландская исследовательская школа философии, Нидерланды). Свобода как принцип. Эволюция педагогических взглядов Льва Толстого сквозь призму неокантианства.

Алексей Владимирович Вдовин (НИУ ВШЭ, Москва). Толстой в школьных программах и хрестоматиях: частотность, репертуар, эволюция (1862-1917).

Катрин Люнг (Сан-Хосе, Калифорния, США). Обучение письму: Лев Толстой и «Мастерская по письму» Люси Калкинс.

Сергей Акимович Кибальник (ИРЛИ РАН, Санкт-Петербург). Загадка последнего яснополянского сна Толстого

Рахул Алувалиа (Ханс Рай колледж, Делийский университет, Индия). Толстой: трансформация микрокосма в макрокосм.

14 августа

Пятое заседание

10:00–13:30

Председатель заседания – Инга Матвеева (Россия)

Наталья Борисова (Тюбингенский университет, Германия). «И думать о красе ногтей»: полемика Толстого с Пушкиным о вреде и пользе маникюра. Две точки зрения в русском дискурсе «дельности».

Ирина Фёдоровна Гнюсова (Томск, Томский госуниверситет). Две Долли: отклик на роман Джордж Элиот «Сайлес Марнер» в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого

Мирэн Магвайр (Великобритания, Эксетерский университет). Толстой и Холл Кейн.

Анастасия Андреевна Тулякова (НИУ ВШЭ, Москва). Джон Рёскин в «Круге чтения» Л. Толстого.

Галина Васильевна Алексеева (Ясная Поляна). «Так что же нам делать?» Льва Толстого и «Анатомия нищеты» Джона Кенворти.

Шестое заседание

14:30–18:00

Председатель заседания – Андрей Кочубей (США)

Мэри Олеа (Американский военный университет, Диаборн, США). Влияние Толстого на американскую литературу. Американский взгляд.

Юрий Викторович Стулов (Минский государственный лингвистический университет, Минск, Белорусь). Вина, наказание, ответственность, прощение, любовь в творчестве Л.Н. Толстого и Дж. Болдуина.

Рагиля Гусейн гызы Кулиева (Бакинский славянский университет, Азербайджан). Лев Толстой в контексте импрессионистической критики Ю. И. Айхенвальда.

Михаил Григорьевич Талалай (представитель ИВИ РАН, Италия). Толстовская проблематика смерти в итальянских текстах Л. Ганчикова.

Стефания Сини (Университет Восточного Пьемонта, Италия). Антонио Грамши читает Толстого.

Александр Нахимовский (Колгейтский университет, Хэмилтон, НЙ, США). Две цитаты из Толстого и их продолжение в крестьянских письмах 20-го века.

Татьяна Николаевна Красавченко (ИНИОН РАН, Москва). Иван Майский и Э. М. Форстер о «Войне и мире» Л. Н. Толстого (Би-Би-Си, 1943): созвучие культур и политический диссонанс.

Иоанна Пиотровска (Варшавский университет, Польша). Один эпизод из рецепции ухода Льва Толстого в польской прессе.

Презентация новых изданий о Л. Н. Толстом

18:00

Ведущие – Галина Алексеева, Донна Орвин