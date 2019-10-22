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Каппинг - дегустация кофе

Каппинг - дегустация кофе

«Типография» совместно с командой Bullet Roasters проведет каппинг, где расскажут об особенностях профессиональной дегустации кофе.

Гости смогут попробовать зерно, узнать много нового о кофе, а также, задать интересующие вас вопросы.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

 

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 октября 2019, четверг
18:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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