Каппинг - дегустация кофе

«Типография» совместно с командой Bullet Roasters проведет каппинг, где расскажут об особенностях профессиональной дегустации кофе.

Гости смогут попробовать зерно, узнать много нового о кофе, а также, задать интересующие вас вопросы.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.