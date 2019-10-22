Каппинг - дегустация кофе
«Типография» совместно с командой Bullet Roasters проведет каппинг, где расскажут об особенностях профессиональной дегустации кофе.
Гости смогут попробовать зерно, узнать много нового о кофе, а также, задать интересующие вас вопросы.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 октября 2019, четверг
18:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽