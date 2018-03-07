YOGA RAVE - вечерняя практика йоги в неоновом свечении. Отличное направление как для начинающего, так и продвинутого уровня подготовки. Можно чувствовать себя медузой или органическим микроорганизмом, выделяющим биолюминесцентное сияние. Реально существующий в природе химический процесс, при котором освобождаемая энергия выделяется в форме света, становясь видимой.

Объединяемся и отпускаем негативную энергию под руководством трех самых известных в городе студий - Центр ментального фитнеса, Yoga Studio OREOL, и Центра здоровья «Своя Йога». В этом кросс-процессе появляется ощущение безраздельности с друг другом и вселенной. Очень необыкновенный по силе воздействия формат отдыха. При желании можно выпить безалкогольный коктейль и попробовать вегетарианской целительной еды.

Оставь свой светящийся энергетический след.



Стоимость: 400Р.