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Губернская ёлка

Губернская ёлка

Детективная история развернется на открытии Губернской ёлке в Тульском кремле. Пропали письма детей, в которых они просили подарки у Деда Мороза! Надо срочно их найти, ведь иначе не придет Дедушка Мороз, не принесёт подарки, не будет праздника, и Новый год не наступит. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашим поискам 23 декабря на открытии Губернской ёлки в Тульском кремле.

Также на открытии ёлки зрители смогут отправиться в путешествие по разным странам мира и узнать о традициях празднования Нового Года в разных уголках Земли с помощью театрализованного представления. Таинственная шаманская пляска и щёлканье испанских кастаньет, магия загадочного Востока и весёлые игры старой Европы. Завершится праздник ярким парадом Дедов Морозов и торжественной церемонией передачи тульскому краю новогоднего холода!

Кроме того, будут подведены итоги акции-конкурса «Тульский кремль наряжает ёлку»! Приглашаем всех участников.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
Тульский Кремль, музей
Тула, Кремль
23 декабря 2016, пятница
16:00
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