День знаний в экзотариуме

В Тульском экзотариуме состоится акция для школьников «Подарок к Дню знаний — бесплатное посещение!».

Отличный подарок на 1 сентября — это знания, полученные с удовольствием. В этот день Тульский экзотариум приглашает всех школьников, не зависимо от того, в первом они классе или в выпускном, понаблюдать за животными совершенно бесплатно! Традиционно в День знаний облачится в праздничный наряд и любимый туляками динозавр. Фото с ящером-первоклассницей становится уже доброй традицией для школьников города, некоторые из которых собирают своеобразную «ленту времени», ежегодно добавляя в неё новые снимки.

1 сентября Тульский экзотариум работает с 10 до 20 часов без перерывов. Стоимость билетов для прочих категорий посетителей останется прежней.