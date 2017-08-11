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День археолога

День археолога

Музей «Тульские древности» приглашает отпраздновать День археолога увлекательным путешествием в прошлое. Для семейной аудитории с детьми 6−12 лет.

В праздничной программе:

  • «Школа археолога»: знакомство с наукой и погружение в археологические будни.
  • «Прабабушкины сказки»: этнографические встречи, игры и викторины, угощения.
  • с 16.30 Мастер-класс в технике эстампаж. Создаем портреты древнерусских жителей в традиционных костюмах и с репликами украшений.

Этот мастер-класс будет интересен и взрослым, и детям. Побыть исследователем, перенести изображение старинного предмета на бумагу и превратить его в собственное произведение искусства сможет каждый посетитель. Посетителей ждет знакомство с техникой и материалами различных эпох, а также советы о том, какие изображения можно копировать, передавая с фотографической точностью размер и фактуру.

Вход свободный!

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
15 августа 2017, вторник
15:00
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