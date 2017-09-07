10 сентября 2017 года на главной площади Тулы пройдет «Большая тренировка». Принять участие в ней может любой желающий. Также на главной площади будет работать отдельная площадка, где пройдет турнир по FIFA-2017. Зрители смогут попробовать свои силы на батуте, площадке воркаута и экстремального спорта, а также испытать свои силы в академической гребле.

Откроет мероприятие генеральный продюсер канала Тина Канделаки. Вместе с ней в наш город приедут Михаил Решетов, Павел Занозин, Андрей Романов, Дмитрий Жичкин, Мария Орзул, Наталья Кларк, Дарья Левченко и др.

«Большая тренировка» откроется легкоатлетическим «МАТЧ-ЗАБЕГОМ» на 3 километра. Маршрут пройдет по историческому центру Тулы: ул. Менделеевская — ул. Тургеневская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса. Завершится забег около главной сцены на площади Ленина.

С 12.00 на главной сцене каждый час ведущие «Матч ТВ» будут проводить большую тренировку, в которой может принять участие каждый желающий.



Для зрителей пройдут показательные выступления мотоциклистов – FMX-райдеров. По завершении выступлений все желающие смогут сфотографироваться со спортсменами и получить автографы.

В течение всего дня на площади будут демонстрироваться невероятные акробатические номера на высоте более пяти метров с использованием профессионального батута. Попробовать свои силы на батуте смогут и зрители.



Кроме того, на отдельной площадке пройдет турнир по FIFA-2017. Победители соревнований получат призы от «Матч ТВ».