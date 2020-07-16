Путешествие «Прием во дворце»

Центр приёма гостей Тульской области приглашает Вас побывать в великолепном дворце графа Бобринского - загородной резиденции императрицы Екатерины Великой. «Богородицк - чудо здешнего края»!

Так в XVIII-XIX вв. путешественники отзывались о загородной резиденции императрицы Екатерины Великой, восхищаясь великолепным дворцом графа Бобринского с красивейшим пейзажным парком вокруг.

Сегодня мы имеем честь пригласить Вас на приём во дворец. Тур начнется с посещения Тульского музея изобразительных искусств, где на экскурсии «Сокровища тульских усадеб» вы познакомитесь с уникальными произведениями, находившимися в усадьбах Тульской губернии до начала ХХ века, узнаете их историю и пройдёте по залам обновлённого после реконструкции музея.



В конце путешествия вы станете одними из первых посетителей новой

экспозиции во въездной башне «История Богородицка от города-крепости до «цветника» императрицы», построенной во второй половине 1760-х годов неизвестным архитектором практически на том же месте, где некогда стояла въездная восточная башня города-крепости Богородицк.

В программе:

9.45 – сбор группы в ТМИИ;

10.00 – 10.50 – ТМИИ. Экскурсия «Сокровища тульских усадеб»;

11.10 – 12.30 – трансфер в Богородицк;

12.45 – 13.15 – концерт ансамбля скрипачей «Вдохновение»;

13.15 – 14.40 – театрализованная экскурсия «Гости съезжались в усадьбу»;

14.45 – 15.15 – комплексный обед (или чаепитие) в кафе цокольного этажа;

15.25 – 16.00 – Башня въездных ворот. Экскурсия по экспозиции «История Богородицка от города-крепости до «цветника» императрицы».;

16.00 – 16.50 – экскурсия по парку;

16.50 – 17.10 – свободное время перед отъездом;

17.15 – 17.30 – трансфер на станцию «Жданка» с остановкой

у памятника Екатерине Великой;

у памятника Екатерине Великой; 17.30 – 18.00 – экскурсия на станции «Жданка»;

18.10 – 19.45 – трансфер в Тулу к Центру приёма гостей Тульской области (Демонстрации, 1 А).

Продолжительность тура: 10 часов.

Сбор группы: в 9.45 (Тульский областной художественный музей,

Ф. Энгельса,64.)

Льгота на семейное посещение: с каждого билета скидка по 100 р.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,

сопровождение группы, экскурсионное обслуживание в музеях, чаепитие

(или обед), концерт.

Количество мест ограничено! В случае ухудшения эпидемиологической обстановки поездка может быть отменена или перенесена. Организатор полностью возвращает стоимость тура.