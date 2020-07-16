Путешествие «Прием во дворце»
Центр приёма гостей Тульской области приглашает Вас побывать в великолепном дворце графа Бобринского - загородной резиденции императрицы Екатерины Великой. «Богородицк - чудо здешнего края»!
Так в XVIII-XIX вв. путешественники отзывались о загородной резиденции императрицы Екатерины Великой, восхищаясь великолепным дворцом графа Бобринского с красивейшим пейзажным парком вокруг.
Сегодня мы имеем честь пригласить Вас на приём во дворец. Тур начнется с посещения Тульского музея изобразительных искусств, где на экскурсии «Сокровища тульских усадеб» вы познакомитесь с уникальными произведениями, находившимися в усадьбах Тульской губернии до начала ХХ века, узнаете их историю и пройдёте по залам обновлённого после реконструкции музея.
В конце путешествия вы станете одними из первых посетителей новой
экспозиции во въездной башне «История Богородицка от города-крепости до «цветника» императрицы», построенной во второй половине 1760-х годов неизвестным архитектором практически на том же месте, где некогда стояла въездная восточная башня города-крепости Богородицк.
В программе:
- 9.45 – сбор группы в ТМИИ;
- 10.00 – 10.50 – ТМИИ. Экскурсия «Сокровища тульских усадеб»;
- 11.10 – 12.30 – трансфер в Богородицк;
- 12.45 – 13.15 – концерт ансамбля скрипачей «Вдохновение»;
- 13.15 – 14.40 – театрализованная экскурсия «Гости съезжались в усадьбу»;
- 14.45 – 15.15 – комплексный обед (или чаепитие) в кафе цокольного этажа;
- 15.25 – 16.00 – Башня въездных ворот. Экскурсия по экспозиции «История Богородицка от города-крепости до «цветника» императрицы».;
- 16.00 – 16.50 – экскурсия по парку;
- 16.50 – 17.10 – свободное время перед отъездом;
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17.15 – 17.30 – трансфер на станцию «Жданка» с остановкой
у памятника Екатерине Великой;
- 17.30 – 18.00 – экскурсия на станции «Жданка»;
- 18.10 – 19.45 – трансфер в Тулу к Центру приёма гостей Тульской области (Демонстрации, 1 А).
Продолжительность тура: 10 часов.
Сбор группы: в 9.45 (Тульский областной художественный музей,
Ф. Энгельса,64.)
Ф. Энгельса,64.)
Льгота на семейное посещение: с каждого билета скидка по 100 р.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе,
сопровождение группы, экскурсионное обслуживание в музеях, чаепитие
(или обед), концерт.
Количество мест ограничено! В случае ухудшения эпидемиологической обстановки поездка может быть отменена или перенесена. Организатор полностью возвращает стоимость тура.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
9 августа 2020, воскресенье
09:45
15 августа 2020, суббота
09:45
22 августа 2020, суббота
09:45
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
15 - 22 августа
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽