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Встреча со священником Георгием Белькиндом

Встреча со священником Георгием Белькиндом

В галерее «Ясная Поляна» состоится презентация философских биографий Евгения, Сергея и Николая Трубецких «Три смерти. Три жизни», которую проведет священник Георгий Белькинд — клирик Тульской епархии Русской православной церкви, президент Образовательного фонда им. братьев Сергея и Евгения Трубецких (Москва), редактор серии философских биографий.

«Князья русской философии», выдающиеся представители метафизики всеединства, родоначальники отечественной историко-философской традиции и гениальный европейский лингвист, основоположник классического евразийства — вот герои представляемых книг, вышедших в 2010—2015 гг. в московском издательстве «Синтаксис». Это работа Олега Ермишина «Князь С. Н. Трубецкой: жизнь и философия», книга «Князь Н. С. Трубецкой: жизнь и труды», написанная Ксенией Ермишиной, и биографическое исследование «Князь Е. Н. Трубецкой: жизненный и творческий путь», автором которой стал Сергей Половинкин.

Логос, смысл жизни, сознание — важнейшие темы этих мыслителей. Но не только их интеллектуальное творчество привлекает неослабевающий исследовательский интерес. Сама жизнь каждого из троих представителей древнейшего аристократического рода является подлинной драмой общественного патриотического служения, а в особенности ее величественный финал — смерть.

Вход свободный. Справки по телефонам: +7 (4872) 47-35-80, 47−67−12

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