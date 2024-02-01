8 февраля в Тульской областной научной библиотеке пройдет встреча с тульским журналистом, исследователем, краеведом Сергеем Гусевым под названием «Тула и туляки» (по материалам книги «Новые тайны тульских улиц. Наши люди»).



Книга основана на архивных документах и воспоминаниях, а также интервью автора с некоторыми из героев или знавшими их людьми. В рамках мероприятия гости узнают о судьбах наших земляков – как известных, так и неизвестных широкой публике, откроют для себя Тулу с другой стороны.



