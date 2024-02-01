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Тула и туляки

Тула и туляки

8 февраля в Тульской областной научной библиотеке пройдет встреча с тульским журналистом, исследователем, краеведом Сергеем Гусевым под названием «Тула и туляки» (по материалам книги «Новые тайны тульских улиц. Наши люди»).

Книга основана на архивных документах и воспоминаниях, а также интервью автора с некоторыми из героев или знавшими их людьми.  В рамках мероприятия гости узнают о судьбах наших земляков – как известных, так и неизвестных широкой публике, откроют для себя Тулу с другой стороны. 

 

Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
8 февраля 2024, четверг
12:00
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