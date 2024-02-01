Тула и туляки
8 февраля в Тульской областной научной библиотеке пройдет встреча с тульским журналистом, исследователем, краеведом Сергеем Гусевым под названием «Тула и туляки» (по материалам книги «Новые тайны тульских улиц. Наши люди»).
Книга основана на архивных документах и воспоминаниях, а также интервью автора с некоторыми из героев или знавшими их людьми. В рамках мероприятия гости узнают о судьбах наших земляков – как известных, так и неизвестных широкой публике, откроют для себя Тулу с другой стороны.
Где и когда?
Тула , улица Тургеневская, 48
8 февраля 2024, четверг
12:00
18 января - 15 февраля
4 мая - 17 февраля 2023
27 января - 13 февраля
8 - 13 февраля
19 августа - 13 февраля 2023
3 - 14 февраля