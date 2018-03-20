Театральное искусство начала XX века. Художники театра

Участников лекции ждёт увлекательный рассказ о ситуации в театральном искусстве на рубеже XIX-XX столетий. Вы познакомитесь с режиссёрами-новаторами, которые воплощали свои идеи в непростое революционное время и художниками, которые работали над созданием сценографий, декораций и костюмов. Помимо лекции, все желающие смогут посетить действующие выставки Андрея Дроздова и Павла Семёнова. Ждем всех в Выставочном зале!

Стоимость: по цене входного билета