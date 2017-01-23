Татьянин день в «Тульских древностях»

На занятии вы сможете поговорить о Татьянином дне и о славянском празднике Бабий кут, узнаете о старинных студенческих традициях, решите задачки из прошлого и пройти посвящение в студенты-историки, проверите однокурсниц и всех Татьян в работе по хозяйству, как это делали в старину, смастерите народную куклу Веничек благополучия и узнать о том, как она помогала молодым людям в любви и просто весело провести время в дружной компании.

Стоимость программы - 100 Р.