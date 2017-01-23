афиша
афиша
Регистрация
Татьянин день в «Тульских древностях»

Татьянин день в «Тульских древностях»

На занятии вы сможете поговорить о Татьянином дне и о славянском празднике Бабий кут, узнаете о старинных студенческих традициях, решите задачки из прошлого и пройти посвящение в студенты-историки, проверите однокурсниц и всех Татьян в работе по хозяйству, как это делали в старину, смастерите народную куклу Веничек благополучия и узнать о том, как она помогала молодым людям в любви и просто весело провести время в дружной компании.

Стоимость программы - 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тульские древности, музейно-выставочный центр
Тула, проспект Ленина, 47
28 января 2017, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
29 января 2017, воскресенье
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика