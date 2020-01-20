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Такие разные конструктивизмы

Такие разные конструктивизмы

В Тульском музее изобразительных искусств состоится лекция «Такие разные конструктивизмы». На лекции слушатели узнают об особенностях данного стиля и об этапах его развития в России и за рубежом. Лекцию прочитает Фрейверт Людмила, искусствовед-эксперт, кандидат философских наук.

Конструктивизм — единственный стиль в архитектуре XX века, разработанный в России. Он зародился в 1920-х годах, когда страна начала восстанавливаться после революций и гражданской войны. Архитекторы стремились смягчить социальные контрасты и обеспечить комфортные жилищные условия населению. В Европу же данное направление пришло в 1922 году. Эмигранты из России Наум Габо и Антуан Певзнер создали свой вариант конструктивизма, «взорвав» традиционные представления о скульптуре как о плотном замкнутом теле. Геррит Ритвельд в Нидерландах построил дом Шрёдер и одновременно — новое понимание пространства.

 

Стоимость: взрослые — 100 руб., пенсионеры и студенты — 50 руб., дети (с 12 до 16) — бесплатно.

Где и когда?
Тульский музей изобразительных искусств
23 января 2020, четверг
18:00
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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