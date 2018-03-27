афиша
афиша
Регистрация
Славяне и Донской торговый путь: люди и клады

Славяне и Донской торговый путь: люди и клады

Музей «Тульские древности» приглашает на новую лекцию тульских археологов. Сотрудник Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгений Володин расскажет о последних данных в изучении истории славян на территории Верхнего Поочья.

В выступлении Евгения Володина речь пойдет о группе памятников роменской культуры IX—X вв.еков, расположенных на территории Окско-Донского водораздела. В ходе археологических разведок этого региона в последние годы были выявлены новые следы древних поселений. Это дает возможность ученым более подробно представить процесс расселения славян на тульских землях.

На выявленных памятниках ученые обнаружили фрагменты керамических сосудов, характерных для круга хазарских древностей. Лектор проанализирует эти находки и их место в комплексе керамических предметов, полученных во время исследований славянских памятников Окско-Донского водораздела IX—X вв.еков.

Отдельное внимание в выступлении будет уделено новым данным в изучении Донского торгового пути. Будут представлены монетные и вещевые клады, обнаруженные на предполагаемом маршруте древних торговцев.

Приглашаем всех, увлеченных археологией и историей Тульского края, на новую тематическую встречу в музее!

Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100Р.
 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
29 марта 2018, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.