Славяне и Донской торговый путь: люди и клады

Музей «Тульские древности» приглашает на новую лекцию тульских археологов. Сотрудник Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгений Володин расскажет о последних данных в изучении истории славян на территории Верхнего Поочья.



В выступлении Евгения Володина речь пойдет о группе памятников роменской культуры IX—X вв. еков, расположенных на территории Окско-Донского водораздела. В ходе археологических разведок этого региона в последние годы были выявлены новые следы древних поселений. Это дает возможность ученым более подробно представить процесс расселения славян на тульских землях.



На выявленных памятниках ученые обнаружили фрагменты керамических сосудов, характерных для круга хазарских древностей. Лектор проанализирует эти находки и их место в комплексе керамических предметов, полученных во время исследований славянских памятников Окско-Донского водораздела IX—X вв. еков.



Отдельное внимание в выступлении будет уделено новым данным в изучении Донского торгового пути. Будут представлены монетные и вещевые клады, обнаруженные на предполагаемом маршруте древних торговцев.



Приглашаем всех, увлеченных археологией и историей Тульского края, на новую тематическую встречу в музее!



Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.



Стоимость: 100Р.

