Славяне и Донской торговый путь: люди и клады
Музей «Тульские древности» приглашает на новую лекцию тульских археологов. Сотрудник Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Евгений Володин расскажет о последних данных в изучении истории славян на территории Верхнего Поочья.
В выступлении Евгения Володина речь пойдет о группе памятников роменской культуры
На выявленных памятниках ученые обнаружили фрагменты керамических сосудов, характерных для круга хазарских древностей. Лектор проанализирует эти находки и их место в комплексе керамических предметов, полученных во время исследований славянских памятников Окско-Донского водораздела
Отдельное внимание в выступлении будет уделено новым данным в изучении Донского торгового пути. Будут представлены монетные и вещевые клады, обнаруженные на предполагаемом маршруте древних торговцев.
Приглашаем всех, увлеченных археологией и историей Тульского края, на новую тематическую встречу в музее!
Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.
Стоимость: 100Р.