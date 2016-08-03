Морякам во все времена для того, чтобы ориентироваться по солнцу и звездам в открытом море, нужны было точно знать который час. В море понятие «время» неразрывно связано с понятием «склянки». Что же такое «склянки»? И зачем их «бьют» на корабле? Почему раньше было время, когда не один капитан не решился бы выйти в дальнее плавание без песочных часов?

Об этом и многом другом расскажет новая интерактивная программа «Склянки бить!» в Музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева . Участники программы познакомятся с корабельной рындой и смогут её «пробить», узнают, как отмеряли время на кораблях, почему для этого не использовались водяные часы — клепсидра, а также поучаствуют в интересных конкурсах и заданиях.

Программа проводится по предварительной записи. Тел. (48734) 4−15−29

Стоимость участия — 50 Р.