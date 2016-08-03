афиша
афиша
Регистрация
Склянки бить!

Склянки бить!

Морякам во все времена для того, чтобы ориентироваться по солнцу и звездам в открытом море, нужны было точно знать который час. В море понятие «время» неразрывно связано с понятием «склянки». Что же такое «склянки»? И зачем их «бьют» на корабле? Почему раньше было время, когда не один капитан не решился бы выйти в дальнее плавание без песочных часов?

Об этом и многом другом расскажет новая интерактивная программа «Склянки бить!» в Музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева. Участники программы познакомятся с корабельной рындой и смогут её «пробить», узнают, как отмеряли время на кораблях, почему для этого не использовались водяные часы — клепсидра, а также поучаствуют в интересных конкурсах и заданиях.

Программа проводится по предварительной записи. Тел. (48734) 4−15−29

Стоимость участия — 50 Р.

Где и когда?
Музей В.Ф. Руднева
Музей В.Ф. Руднева
деревня Савино, Тульская область, деревня Савино, 43
3 августа 2016, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
4 августа 2016, четверг
10:00
 В календарь
 В календарь
5 августа 2016, пятница
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика