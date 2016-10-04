афиша
афиша
Регистрация
SharedTalk

SharedTalk

Английский разговорный клуб в Туле для тех, кто хочет преодолеть языковой барьер и развить свои разговорные навыки. Здесь нет деления по уровням владения языком — главное, чтобы у вас было желание общаться и учиться новому в хорошей компании.

Вы сможете поговорить на самые разные темы, поиграть в настольные игры, принять участие тематических вечерах — все это, конечно же, только на английском.

Встречи проходят по вторникам и четвергам.

Стоимость участия в двухчасовой встрече — 200 Р. Посети пять встреч и приходи на шестую бесплатно.

Подробнее.

Где и когда?
Даблби, кофейня
Даблби, кофейня
Тула, проспект Ленина, 30 (Пн-чт: 8.00-22.00 Пт: 8.00-23.00 Сб: 9.00-23.00 Вс: 9.00-22.00)
22 декабря 2016, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
27 декабря 2016, вторник
18:00
 В календарь
 В календарь
29 декабря 2016, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика