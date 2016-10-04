SharedTalk

Английский разговорный клуб в Туле для тех, кто хочет преодолеть языковой барьер и развить свои разговорные навыки. Здесь нет деления по уровням владения языком — главное, чтобы у вас было желание общаться и учиться новому в хорошей компании.

Вы сможете поговорить на самые разные темы, поиграть в настольные игры, принять участие тематических вечерах — все это, конечно же, только на английском.

Встречи проходят по вторникам и четвергам.

Стоимость участия в двухчасовой встрече — 200 Р. Посети пять встреч и приходи на шестую бесплатно.

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