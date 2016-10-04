SharedTalk
Английский разговорный клуб в Туле для тех, кто хочет преодолеть языковой барьер и развить свои разговорные навыки. Здесь нет деления по уровням владения языком — главное, чтобы у вас было желание общаться и учиться новому в хорошей компании.
Вы сможете поговорить на самые разные темы, поиграть в настольные игры, принять участие тематических вечерах — все это, конечно же, только на английском.
Встречи проходят по вторникам и четвергам.
Стоимость участия в двухчасовой встрече — 200 Р. Посети пять встреч и приходи на шестую бесплатно.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 30 (Пн-чт: 8.00-22.00 Пт: 8.00-23.00 Сб: 9.00-23.00 Вс: 9.00-22.00)
Тел.: 8 (910) 161-22-33
22 декабря 2016, четверг
18:00
27 декабря 2016, вторник
18:00
29 декабря 2016, четверг
18:00