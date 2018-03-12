Семейные чтения с Еленой Гаденовой

Данные мероприятия возрождают традицию чтения вслух, которая, согласно «Воспоминаниям» В.В. Вересаева, бытовала в дворянской семье Смидовичей. Дети с малых лет приучались читать, ценить книги, размышлять над содержанием, обсуждать прочитанное.

Именно чтение, обсуждение, творческое общение лежит в основе цикла мероприятий. Инициатором проекта стала прозаик, художник, поэт, член Союза российских писателей Елена Гаденова.

Новая встреча порадует поклонников литературы, музыки, краеведения. Также зрители смогут принять участие в чтении отрывков из литературных произведений.

Стоимость: 100Р.