Рисунок углём
В Выставочном зале пройдет мастер-класс «Рисунок углём».
Вы любите рисовать и хотели бы освоить новую технику? Тогда присоединяйтесь к нашему мастер-классу. Музейный педагог-художник поможет создать оригинальную работу углём. Несмотря на свою многовековую историю, уголь не потерял популярности и по сей день. Достоверно не известно, кто и когда первым взял в руки уголь из потухшего костра и начал рисовать. Вероятно, это случилось еще в самом начале зарождения человечества. На занятии вы узнаете, какие бывают виды материала и техники выполнения рисунка. Приходите всей семьёй и проведите выходной в приятной, творческой атмосфере.
Стоимость: 150 руб.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
12 октября 2019, суббота
16:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽