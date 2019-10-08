В Выставочном зале пройдет мастер-класс «Рисунок углём».

Вы любите рисовать и хотели бы освоить новую технику? Тогда присоединяйтесь к нашему мастер-классу. Музейный педагог-художник поможет создать оригинальную работу углём. Несмотря на свою многовековую историю, уголь не потерял популярности и по сей день. Достоверно не известно, кто и когда первым взял в руки уголь из потухшего костра и начал рисовать. Вероятно, это случилось еще в самом начале зарождения человечества. На занятии вы узнаете, какие бывают виды материала и техники выполнения рисунка. Приходите всей семьёй и проведите выходной в приятной, творческой атмосфере.

Стоимость: 150 руб.