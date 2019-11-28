29 ноября в музее «Тульский кремль» состоится лекция-презентация «Реставрация Тульского кремля в XVIII- XXI вв.».

Кремль — свидетель мужества и доблести наших предков, памятник оборонного русского зодчества. Построенный в камне к 1520 году, он занял важное место в пограничных укреплениях южных рубежей. Реставрация цитадели — одна из интереснейших страниц его летописи. События, факты, архитекторы, облик крепости в разные периоды его существования — обо всём этом слушатели узнают от сотрудников музея.

Вход свободный.