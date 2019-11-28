Реставрация Тульского кремля в XVIII- XXI вв.
29 ноября в музее «Тульский кремль» состоится лекция-презентация «Реставрация Тульского кремля в XVIII- XXI вв.».
Кремль — свидетель мужества и доблести наших предков, памятник оборонного русского зодчества. Построенный в камне к 1520 году, он занял важное место в пограничных укреплениях южных рубежей. Реставрация цитадели — одна из интереснейших страниц его летописи. События, факты, архитекторы, облик крепости в разные периоды его существования — обо всём этом слушатели узнают от сотрудников музея.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
29 ноября 2019, пятница
17:00
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 720 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽