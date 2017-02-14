Ранний железный век на территории Тульского края

В лектории Тульского историко-археологического товарищества на этой неделе выступит кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологических исследований Е. В. Столяров. Он представит историю еще одной малоизученной эпохи заселения Тульского края — раннего железного века (VII в. до н.э. — I в.н.).

Анализ коллекций, полученных в результате исследований второй половины XX столетия, а также новейшие археологические исследования музея-заповедника «Куликово поле» в начале XXI века позволяют наметить основные этапы развития региона. Картина освоения Тульского края в эпоху раннего железного века — весьма динамична. Постоянная смена населения объясняется тем, что наш регион всегда был пограничной территорией лесной и лесостепной зон, а также сухопутной дорогой для проникновения кочевого населения с юга на север. Приглашаем узнать о древнейших жителях Тульского края на новой лекции археологов музея.

Подробнее о встрече — на сайте музея-заповедника «Куликово поле».

Стоимость билета — 100 Р.