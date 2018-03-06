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Подарок маме

Подарок маме

В Международный женский День принято поздравлять самого родного и близкого человека – маму.  
Если вам очень хочется преподнести традиционные тюльпаны, но огорчает мысль об их скором увядании, просто сделайте их своими руками!    
На музейном мастер-классе вам помогут сшить изысканный цветок из текстиля. Такой тюльпан никогда не завянет и подарит вашей маме весеннее настроение!  

Участие детей в возрасте от 6 до 10 лет желательно при сопровождении взрослых

   Стоимость: 100Р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
8 марта 2018, четверг
14:00
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