Подарок маме

В Международный женский День принято поздравлять самого родного и близкого человека – маму.

Если вам очень хочется преподнести традиционные тюльпаны, но огорчает мысль об их скором увядании, просто сделайте их своими руками!

На музейном мастер-классе вам помогут сшить изысканный цветок из текстиля. Такой тюльпан никогда не завянет и подарит вашей маме весеннее настроение!

Участие детей в возрасте от 6 до 10 лет желательно при сопровождении взрослых

Стоимость: 100Р.