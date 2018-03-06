Подарок маме
В Международный женский День принято поздравлять самого родного и близкого человека – маму.
Если вам очень хочется преподнести традиционные тюльпаны, но огорчает мысль об их скором увядании, просто сделайте их своими руками!
На музейном мастер-классе вам помогут сшить изысканный цветок из текстиля. Такой тюльпан никогда не завянет и подарит вашей маме весеннее настроение!
Участие детей в возрасте от 6 до 10 лет желательно при сопровождении взрослых
Стоимость: 100Р.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
8 марта 2018, четверг
14:00