Подарок для Татьяны

В преддверии Татьяниного дня предлагаем вам порадовать родных и подруг — обладательниц этого прекрасного имени — красивым цветком из пряжи. Его можно прикрепить на одежку в качестве броши или украсить им волосы.

Стильный аксессуар мы смастерим из мягкой цветной пряжи на специальном приспособлении — луме. И хотя работать на нём придётся очень быстрыми темпами, справятся даже те, кто никогда не прикасался к спицам и крючку. Ждём на мастер-классе взрослых и детей! Порадуйте своих Татьян!

Стоимость участия 100 Р.