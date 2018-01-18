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Подарок для Татьяны

Подарок для Татьяны

В преддверии Татьяниного дня предлагаем вам порадовать родных и подруг — обладательниц этого прекрасного имени — красивым цветком из пряжи. Его можно прикрепить на одежку в качестве броши или украсить им волосы.

Стильный аксессуар мы смастерим из мягкой цветной пряжи на специальном приспособлении — луме. И хотя работать на нём придётся очень быстрыми темпами, справятся даже те, кто никогда не прикасался к спицам и крючку. Ждём на мастер-классе взрослых и детей! Порадуйте своих Татьян!

Стоимость участия 100 Р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
20 января 2018, суббота
13:30
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