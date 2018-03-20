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Палитра чайных ароматов

Палитра чайных ароматов

Мы приглашаем на мастер-класс, посвященный истории и культуре чая. Гостей ждет увлекательный рассказ об этом бодрящем напитке, чаепитие и выступления артистов.

На мастер-классе «Палитра чайных ароматов» гости погрузятся в атмосферу тепла и гостеприимства чайной церемонии, познакомятся с историей культуры чая и древними легендами, повествующими об удивительных свойствах этого знаменитого напитка, и совершат «чайное путешествие» по всему миру.

Участникам мероприятия расскажут о том, как чай попал в Россию, как его принял царский двор и какое значение этот напиток приобрел у нас на родине. Гости не только узнают о технологии производства разных типов чая, но и смогут попробовать этот бодрящий напиток и познакомятся с его целебными свойствами.

Помимо мастер-класса и чаепития гостей ждет выступление коллектива детской театральной студии «Полянка» и встреча с поэтом, драматургом, председателем Тульского областного отделения Союза российских писателей Андреем Галкиным.

Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, д. 12). Подробную информацию можно узнать по телефонам: +7 (4872) 47-35-80, +7 (953) 419-98-19.

Кроме того, гости смогут посетить фотовыставку Валерия Плотникова «Вл. Высоцкий и другие». Стоимость посещения выставки без экскурсии — 50 рублей.

Стоимость — 400Р.

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
31 марта 2018, суббота
16:00
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