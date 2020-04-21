Онлайн-психологический клуб: Тревога
25 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. На семинаре вам расскажут про тревогу:
- что это за чувство и для чего оно нужно?
- как тревога становится нефункциональной и разрешительной?
- как можно управлять тревогой?
В практической части вас научат использовать техники управления тревогой.
Спикер: Зинаида Минутина — клинический психолог.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 апреля 2020, суббота
15:00
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽