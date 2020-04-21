Онлайн-психологический клуб: Тревога

25 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. На семинаре вам расскажут про тревогу:

что это за чувство и для чего оно нужно?

как тревога становится нефункциональной и разрешительной?

как можно управлять тревогой?

В практической части вас научат использовать техники управления тревогой.

Спикер: Зинаида Минутина — клинический психолог.