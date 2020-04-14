17 апреля на «Октаве» пройдет онлайн-лекция «Современный театр — как его понимать». Почему все чаще современный театр показывает что-то непонятное, смысл чего необходимо разгадывать? Модное ли это явление последних лет, или логичная тенденция? Как из зрителей мы превратились в соавторов? Как стали участвовать в спектаклях?

На онлайн-лекции знаток театра и шеф-редактор журнала «Ваш Досуг» Иван Нечаев (Inner Emigrant) познакомит слушателей с четырьмя самыми популярными направлениями актуального театра и расскажет о том, как они развиваются и чем привлекают зрителя.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.