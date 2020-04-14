Онлайн-лекция «Современный театр — как его понимать»
17 апреля на «Октаве» пройдет онлайн-лекция «Современный театр — как его понимать». Почему все чаще современный театр показывает что-то непонятное, смысл чего необходимо разгадывать? Модное ли это явление последних лет, или логичная тенденция? Как из зрителей мы превратились в соавторов? Как стали участвовать в спектаклях?
На онлайн-лекции знаток театра и шеф-редактор журнала «Ваш Досуг» Иван Нечаев (Inner Emigrant) познакомит слушателей с четырьмя самыми популярными направлениями актуального театра и расскажет о том, как они развиваются и чем привлекают зрителя.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула
17 апреля 2020, пятница
19:00
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽