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Онлайн-лекция «Архитектурные стили: от античности до модерна»

Онлайн-лекция «Архитектурные стили: от античности до модерна»

22 апреля на «Октаве» пройдет онлайн-лекция «Архитектурные стили: от античности до модерна». Историк архитектуры, сопредседатель историко-культурного общества «Московские древности» Дмитрий Беззубцев на примерах зданий разных типов и качества расскажет о главных эпохах и стилях архитектуры — от античности до модерна. Дмитрий также затронет тему ментальности, стоящей за каждым архитектурным направлением и научит слушателей распознавать их по характерным деталям и приемам. В конце лектор в интерактивном формате разберет любые постройки на выбор слушателей. Лекция подойдет как для знатоков архитектуры, желающих расширить кругозор и начать по-новому смотреть на здания, так и для начинающих любителей.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 апреля 2020, среда
19:00
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Касса
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Сколот
Купить билет
1 июня, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
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