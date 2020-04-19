22 апреля на «Октаве» пройдет онлайн-лекция «Архитектурные стили: от античности до модерна». Историк архитектуры, сопредседатель историко-культурного общества «Московские древности» Дмитрий Беззубцев на примерах зданий разных типов и качества расскажет о главных эпохах и стилях архитектуры — от античности до модерна. Дмитрий также затронет тему ментальности, стоящей за каждым архитектурным направлением и научит слушателей распознавать их по характерным деталям и приемам. В конце лектор в интерактивном формате разберет любые постройки на выбор слушателей. Лекция подойдет как для знатоков архитектуры, желающих расширить кругозор и начать по-новому смотреть на здания, так и для начинающих любителей.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.