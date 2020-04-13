Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»
14 апреля на «Октаве» запускается онлайн-курс по мировому кинематографу. Курс рассчитан как на знатоков, так и на любителей, желающих расширить кругозор. Слушатели на примере творческих путей пяти влиятельных режиссеров изучат историю кинематографа и узнают, как национальная культура влияет на фильмы.
Первая онлайн-лекция будет посвящена Альфреду Хичкоку — выдающемуся британскому и голливудскому режиссеру и сценаристу, мастеру триллера, чье имя давно стало нарицательным. Онлайн-курс ведет Данила Кузнецов. Данила читает лекции и курсы в РАНХиГС, занимается режиссированием и монтажом документальных фильмов. Член Союза кинематографистов РФ.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 апреля 2020, вторник
19:00
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽