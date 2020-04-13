Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

14 апреля на «Октаве» запускается онлайн-курс по мировому кинематографу. Курс рассчитан как на знатоков, так и на любителей, желающих расширить кругозор. Слушатели на примере творческих путей пяти влиятельных режиссеров изучат историю кинематографа и узнают, как национальная культура влияет на фильмы.

Первая онлайн-лекция будет посвящена Альфреду Хичкоку — выдающемуся британскому и голливудскому режиссеру и сценаристу, мастеру триллера, чье имя давно стало нарицательным. Онлайн-курс ведет Данила Кузнецов. Данила читает лекции и курсы в РАНХиГС, занимается режиссированием и монтажом документальных фильмов. Член Союза кинематографистов РФ.