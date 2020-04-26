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Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

27 апреля на четвертой онлайн-лекции цикла по мировому кинематографу киновед Данила Кузнецов познакомит слушателей с культовым постановщиком Федерико Феллини. В списке 100 лучших неанглоязычных фильмов, составленном по результатам опроса BBC Culture — четыре кинокартины Федерико Феллини. Со дня смерти мастера прошло 26 лет, но тень от его творческого наследия так длинна, что в ней давно потерялись награды, звания и премии — то, что Феллини оставил нам, гораздо больше и важнее любых наград.

Видение мира, свойственное маэстро, было настолько уникальным и гипнотизирующим, что породило для этого карнавального стиля в кинематографе специальное обозначение — Felliniesque (феллиниевский).

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 апреля 2020, понедельник
19:00
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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
FORTISSIMO
Купить билет
17 мая, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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