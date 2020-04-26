Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»
27 апреля на четвертой онлайн-лекции цикла по мировому кинематографу киновед Данила Кузнецов познакомит слушателей с культовым постановщиком Федерико Феллини. В списке 100 лучших неанглоязычных фильмов, составленном по результатам опроса BBC Culture — четыре кинокартины Федерико Феллини. Со дня смерти мастера прошло 26 лет, но тень от его творческого наследия так длинна, что в ней давно потерялись награды, звания и премии — то, что Феллини оставил нам, гораздо больше и важнее любых наград.
Видение мира, свойственное маэстро, было настолько уникальным и гипнотизирующим, что породило для этого карнавального стиля в кинематографе специальное обозначение — Felliniesque (феллиниевский).
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 апреля 2020, понедельник
19:00
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
26 мая, вторник 18:30
₽ Билеты: 300-400 ₽