Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

27 апреля на четвертой онлайн-лекции цикла по мировому кинематографу киновед Данила Кузнецов познакомит слушателей с культовым постановщиком Федерико Феллини. В списке 100 лучших неанглоязычных фильмов, составленном по результатам опроса BBC Culture — четыре кинокартины Федерико Феллини. Со дня смерти мастера прошло 26 лет, но тень от его творческого наследия так длинна, что в ней давно потерялись награды, звания и премии — то, что Феллини оставил нам, гораздо больше и важнее любых наград.

Видение мира, свойственное маэстро, было настолько уникальным и гипнотизирующим, что породило для этого карнавального стиля в кинематографе специальное обозначение — Felliniesque (феллиниевский).

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.