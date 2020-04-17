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Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

21 апреля в «Октаве» запускается онлайн-курс по мировому кинематографу. Курс рассчитан как на знатоков, так и на любителей, желающих расширить кругозор. Слушатели на примере творческих путей пяти влиятельных режиссеров изучат историю кинематографа и узнают, как национальная культура влияет на фильмы.

Третья онлайн-лекция будет посвящена Стивену Спилбергу — одному из самых выдающихся режиссеров в истории кинематографа.
Вот уже несколько десятилетий, как он создает на экране истории, затрагивающие каждого. Его вклад в развитие мирового кинематографа невозможно переоценить: «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского Периода», «Список Шиндлера», «Война Миров» — каждый новый фильм мастера сразу становился сенсацией, собиравшей в кинотеатрах миллионы, что сделало Спилберга самым кассовым режиссером в истории. А тысячи детей, смотревших фильмы мастера в кинотеатрах, спустя много лет пришли работать в кинематограф и теперь создают свои истории. За свою многолетнюю деятельность он получил много престижных наград. 

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
21 апреля 2020, вторник
19:00
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Касса
Кирпичи
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сколот
Купить билет
1 июня, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Гран-Куражъ
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15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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