Онлайн-курс по мировому кинематографу в «Октаве»

21 апреля в «Октаве» запускается онлайн-курс по мировому кинематографу. Курс рассчитан как на знатоков, так и на любителей, желающих расширить кругозор. Слушатели на примере творческих путей пяти влиятельных режиссеров изучат историю кинематографа и узнают, как национальная культура влияет на фильмы.

Третья онлайн-лекция будет посвящена Стивену Спилбергу — одному из самых выдающихся режиссеров в истории кинематографа.

Вот уже несколько десятилетий, как он создает на экране истории, затрагивающие каждого. Его вклад в развитие мирового кинематографа невозможно переоценить: «Челюсти», «Индиана Джонс», «Инопланетянин», «Парк Юрского Периода», «Список Шиндлера», «Война Миров» — каждый новый фильм мастера сразу становился сенсацией, собиравшей в кинотеатрах миллионы, что сделало Спилберга самым кассовым режиссером в истории. А тысячи детей, смотревших фильмы мастера в кинотеатрах, спустя много лет пришли работать в кинематограф и теперь создают свои истории. За свою многолетнюю деятельность он получил много престижных наград.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.