Общественные советы: WTF?

Во вторник, 4 июля состоится первое заседание дискуссионного клуба «WTF?». Тема встречи — работа недавно избранных общественных советов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области.

Основные спикеры: заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Дмитрий Гольтяков и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков

К участию приглашаются представители органов власти, депутаты, члены общественных советов, журналисты, представители общественных организаций и все желающие! Просьба к желающим, в комментариях в социальной сети Facebook обозначать свое участие в мероприятии.