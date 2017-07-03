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Общественные советы: WTF?

Общественные советы: WTF?

Во вторник, 4 июля состоится первое заседание дискуссионного клуба «WTF?». Тема встречи — работа недавно избранных общественных советов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Тульской области.

Основные спикеры: заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Дмитрий Гольтяков и председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков

К участию приглашаются представители органов власти, депутаты, члены общественных советов, журналисты, представители общественных организаций и все желающие! Просьба к желающим, в комментариях в социальной сети Facebook обозначать свое участие в мероприятии.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
4 июля 2017, вторник
19:00
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