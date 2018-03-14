Новая лекция от археологов в музее «Тульские древности»

Согласно сообщению историка VI века Иордана, готский король Германарих однажды завоевал загадочные «северные народы». Это первое историческое свидетельство о событиях, в числе прочих затронувших территорию Тульского региона.

О том, кем были и где находились эти «северные народы» в научном мире давно ведется дискуссия. На новой лекции Алексей Воронцов, опираясь на современные археологические данные, предложит историческую реконструкцию событий, происходивших на Верхней Оке в далеком IV веке.

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