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Новая лекция от археологов в музее «Тульские древности»

Новая лекция от археологов в музее «Тульские древности»

Согласно сообщению историка VI века Иордана, готский король Германарих однажды завоевал загадочные «северные народы». Это первое историческое свидетельство о событиях, в числе прочих затронувших территорию Тульского региона.

О том, кем были и где находились эти «северные народы» в научном мире давно ведется дискуссия. На новой лекции Алексей Воронцов, опираясь на современные археологические данные, предложит историческую реконструкцию событий, происходивших на Верхней Оке в далеком IV веке.

Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100Р.

 

 

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
15 марта 2018, четверг
17:00
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