Новая лекция от археологов в музее «Тульские древности»
Согласно сообщению историка VI века Иордана, готский король Германарих однажды завоевал загадочные «северные народы». Это первое историческое свидетельство о событиях, в числе прочих затронувших территорию Тульского региона.
О том, кем были и где находились эти «северные народы» в научном мире давно ведется дискуссия. На новой лекции Алексей Воронцов, опираясь на современные археологические данные, предложит историческую реконструкцию событий, происходивших на Верхней Оке в далеком IV веке.
Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.
Стоимость: 100Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
15 марта 2018, четверг
17:00