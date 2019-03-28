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Международные научно-технические связи в истории разработки стрелкового оружия в России (1830–1918 гг.)

Международные научно-технические связи в истории разработки стрелкового оружия в России (1830–1918 гг.)

В здании-шлем музея оружия пройдет лекция о том, как зарубежные военно-технические связи повлияли на разработки российского стрелкового оружия.

Проблема места России во всемирной истории неизменно является актуальной. Особо важную роль для российского государства играют зарубежные военно-технические связи. Отечественное вооружение постоянно испытывало воздействие как с стороны Востока, так и Запада. В лекции рассматривается степень влияния зарубежных конструкций на эволюцию российского стрелкового оружия в переломный период второй половины XIX — начала XX в., когда стремительное развитие крупной промышленности привело к революционным изменениям в области военной техники.

Лекция адресована как любителям истории, так и специалистам-оружиеведам.

Вход свободный.

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
28 марта 2019, четверг
16:00
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