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Мефодица. Экспериментальная типографика. Буквы как творчество

Мефодица. Экспериментальная типографика. Буквы как творчество

В «Октаве» пройдет лекция про уникальные типографические опыты с
кириллицей «Мефодица. Экспериментальная типографика. Буквы как творчество».

На мероприятии речь пойдет о превращении геометрических фигур в буквы и о том, каким именно образом формы и цвета помогают понять суть содержания.

Лекция будет полезна тем, кто ищет границу между формой и смыслом и видит логические связи между абстрактностью и формой.
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В роли спикера выступит Денис Башев — арт-директор дизайн-агенства DILETANT. Денис преподает в Школе дизайна НИУ ВШЭ, ранее он основал студию Province, имеет опыт работы в дизайн-компаниях Shandesign, Front design, Logvindesign, Tomatdesign и Sila Sveta.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
13 июля 2019, суббота
19:00
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