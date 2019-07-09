В «Октаве» пройдет лекция про уникальные типографические опыты с

кириллицей «Мефодица. Экспериментальная типографика. Буквы как творчество».



На мероприятии речь пойдет о превращении геометрических фигур в буквы и о том, каким именно образом формы и цвета помогают понять суть содержания.

Лекция будет полезна тем, кто ищет границу между формой и смыслом и видит логические связи между абстрактностью и формой.

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В роли спикера выступит Денис Башев — арт-директор дизайн-агенства DILETANT. Денис преподает в Школе дизайна НИУ ВШЭ, ранее он основал студию Province, имеет опыт работы в дизайн-компаниях Shandesign, Front design, Logvindesign, Tomatdesign и Sila Sveta.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.