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Мастер-класс по созданию компьютерных игр

Мастер-класс по созданию компьютерных игр

Зачем играть в чужие игры, если можно научиться создавать свои? Компьютер-это не игрушка, а инструмент для раскрытия творческого потенциала, развития и самовыражения ребенка. Приглашаем всех родителей, а также их детей на бесплатный мастер-класс «Как создать свою игру?». 

Это будет интересный урок, наполненный новыми возможностями и знакомствами. Дети научатся создавать компьютерную игру самостоятельно. Вместе придумают сценарий игры и воплотят свои задумки в жизнь!  

В программе урока:

  • придумываем сюжет игры и создаем свою игровую локацию;
  • изучаем возможности движков для создания игр
  • программируем действия главного героя и многое другое!

Регистрация он-лайн: goo.gl/u7ZK3Y

Где и когда?
Рубикон
Тула, ул. Епифанская, 54
27 марта 2018, вторник
18:30
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