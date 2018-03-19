Мастер-класс по созданию компьютерных игр
Зачем играть в чужие игры, если можно научиться создавать свои? Компьютер-это не игрушка, а инструмент для раскрытия творческого потенциала, развития и самовыражения ребенка. Приглашаем всех родителей, а также их детей на бесплатный мастер-класс «Как создать свою игру?».
Это будет интересный урок, наполненный новыми возможностями и знакомствами. Дети научатся создавать компьютерную игру самостоятельно. Вместе придумают сценарий игры и воплотят свои задумки в жизнь!
В программе урока:
- придумываем сюжет игры и создаем свою игровую локацию;
- изучаем возможности движков для создания игр
- программируем действия главного героя и многое другое!
Регистрация он-лайн: goo.gl/u7ZK3Y
Где и когда?
Тула, ул. Епифанская, 54
27 марта 2018, вторник
18:30