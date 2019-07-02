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Мастер-класс по гравировке

Мастер-класс по гравировке

На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой.

С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям — исключительным.

Стоимость: 150 руб. с человека. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3−15−46 или по e-mail: mon@kulpole.ru .

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
7 июля 2019, воскресенье
13:00
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