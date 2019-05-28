Мастер-класс «Лошадка из лыка»

В музейном комплексе в Моховом пройдет мастер-класс по изготовлению куколки-лошадки.

Во многих русских сказках встречаются куколки, которым герои доверяют свои горести и радости, делятся своими мыслями. И они не оставляют в беде своих хозяев. В славянской традиции куколка-лошадка всегда выступала верным другом, сильным и выносливым. Конь был символом Солнца, обладал мистическими способностями. На мастер-классе лошадку из лыка можно сделать и как домашний оберег, и в качестве игрушки для ребенка.

Стоимость: ребенок до 7 лет (обязательно в сопровождении взрослого с оплаченным билетом) — бесплатно, дети до 16 лет — 100 рублей, другие категории — 150 рублей. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .