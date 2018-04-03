Мастер класс: Куклы наших бабушек. Пасха

Пасха — главный христианский праздник, самый светлый праздник в году. К нему принято готовиться заранее. В былые времена на Руси к Пасхе не только красили яйца, пекли куличи и делали творожную пасху. Близким людям дарили особых кукол: Вербницу, Пасху и Пасхальную Голубку.

Обычно их изготовлением занимались за неделю до наступления праздника к Вербному Воскресенью. Куклу ставили на окно, чтобы показать, что в доме ждут наступления Светлого Христова Воскресенья. Позже куколок помещали на стол около пасхальных даров.



Участники мастер-класса узнают о традициях изготовления этих кукол и попробуют своими руками смастерить самую красивую праздничную куклу — Пасху. Такая кукла-оберег станет прекрасным подарком на светлый праздник родному или близкому человеку.

