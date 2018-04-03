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Мастер класс: Куклы наших бабушек. Пасха

Мастер класс: Куклы наших бабушек. Пасха

Пасха — главный христианский праздник, самый светлый праздник в году. К нему принято готовиться заранее. В былые времена на Руси к Пасхе не только красили яйца, пекли куличи и делали творожную пасху. Близким людям дарили особых кукол: Вербницу, Пасху и Пасхальную Голубку.

Обычно их изготовлением занимались за неделю до наступления праздника к Вербному Воскресенью. Куклу ставили на окно, чтобы показать, что в доме ждут наступления Светлого Христова Воскресенья. Позже куколок помещали на стол около пасхальных даров.

Участники мастер-класса узнают о традициях изготовления этих кукол и попробуют своими руками смастерить самую красивую праздничную куклу — Пасху. Такая кукла-оберег станет прекрасным подарком на светлый праздник родному или близкому человеку.
 

Мастер-классы проводятся для организованных групп по предварительной записи по тел. 8-953-955-35-00

Где и когда?
Жданка, железнодорожная станция (Богородицк)
4 апреля 2018, среда
10:00
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5 апреля 2018, четверг
10:00
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6 апреля 2018, пятница
10:00
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