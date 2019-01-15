Мастер-класс Галины Супрун. Художественный текстиль

Тульский областной художественный музей приглашает посетить серию мастер-классов художника-дизайнера Галины Супрун и освоить новый вид рукоделия.

Галина Николаевна — член Союза Дизайнеров России, постоянный

участник различных выставок и прекрасный педагог, на протяжении многих лет занимается художественной обработкой текстиля. Уже на первом мастер- классе участники создадут сразу два декоративных панно: чёрно-белое, с добавлением аппликации из ткани и монохромное, натуральных оттенков, расписанное кофе. Увлекательный процесс росписи несомненно подарит хорошее настроение и даст импульс для самостоятельного творчества!

Художественный текстиль — один из видов декоративно-прикладного искусства, связанный с художественной обработкой нити, волокна. Он подразумевает не только создание тканей посредством вязания, ткачества и кружевоплетения, но и их декорирование посредством росписи, вышивки, аппликации, набойки.

Стоимость: взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.