Мастер-класс Галины Супрун. Художественный текстиль
Тульский областной художественный музей приглашает посетить серию мастер-классов художника-дизайнера Галины Супрун и освоить новый вид рукоделия.
Галина Николаевна — член Союза Дизайнеров России, постоянный
участник различных выставок и прекрасный педагог, на протяжении многих лет занимается художественной обработкой текстиля. Уже на первом мастер- классе участники создадут сразу два декоративных панно: чёрно-белое, с добавлением аппликации из ткани и монохромное, натуральных оттенков, расписанное кофе. Увлекательный процесс росписи несомненно подарит хорошее настроение и даст импульс для самостоятельного творчества!
Художественный текстиль — один из видов декоративно-прикладного
искусства, связанный с художественной обработкой нити, волокна. Он
подразумевает не только создание тканей посредством вязания, ткачества и
кружевоплетения, но и их декорирование посредством росписи, вышивки,
аппликации, набойки.
Стоимость: взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
17 января 2019, четверг
18:00