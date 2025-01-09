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Неестественный отбор. Больного гепатитом туляка фиктивно женили и отправили на СВО ради «гробовых»
Фотографии предоставлены родственниками Александра Радченко.

Неестественный отбор. Больного гепатитом туляка фиктивно женили и отправили на СВО ради «гробовых»

А доверенность на распоряжение счётом 35-летнего мужчины оказалась оформлена на предпринимателя из Ельца.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Наталья Жерновенкова. По словам женщины, её 35-летнего брата Александра Радченко в конце ноября 2024 года обманом увезли из Тулы в Елец. За три дня алкогольной комы мужчине «помогли» выписаться из Тульской области, прописаться в деревне под Липецком, жениться и подписать контракт с Минобороны.

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Наталья Жерновенкова.

— Саша — парень шебутной, так скажем, — рассказывает Наталья. — Первый раз получил судимость еще в 16 лет. С тех пор мотается от колонии до колонии. Последний срок он схлопотал в 2023 году и освободился прошлым летом. Еще в колонии собирался уйти на СВО, но его не пустили из-за состояния здоровья. Так что после освобождения он в который раз попробовал начать жизнь заново и устроился разнорабочим к знакомому. 

Трудовая деятельность Александра продлилась недолго — 15 ноября мужчину уволили. Выдали причитающиеся ему деньги, и он ушёл в загул. 

— Несколько дней он куролесил и пришел в себя только 19 ноября, — продолжает Наталья. — Так понимаю, что вид у него был довольно потрёпанный: брата приметили сотрудники Росгвардии и тормознули для установления личности.

Слово за слово, Саша поведал им свою биографию, а кто-то из полицейских в шутку посоветовал ему отправиться на СВО, чтобы опять ненароком не попасть за решётку.

Не знаю, чем уж он руководствовался, зная, что здоровье не позволит заключить контракт, но в тот же день поехал в военкомат. Написал заявление, походил по врачам, сдал анализы. Результаты должны были сообщить через 2 недели.

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Александр Радченко.

Спустя 14 дней мужчина приехал в военкомат, где узнал, что у него гепатит. Расстроенный Александр, у которого к этому времени практически закончились деньги, вышел на улицу, размышляя о том, что делать дальше. Там с ним завязал разговор незнакомец, представившийся Юрием. Он предложил по доброте душевной решить его проблему.

— Этот мужчина как будто поджидал Сашу, — говорит Наталья. — Рассказал, что он предприниматель, что в Ельце у него связи и он может помочь с отправкой на СВО. Мол, потом разберутся, что Саша ему будет должен. Юрий сказал, что ехать в Липецкую область надо сразу. Что его водитель припаркован напротив военкомата и ждёт их. Только нужно сначала купить алкоголь, чтобы выпить за знакомство и успешное завершение дела. После этого брат пришёл в себя уже только в Ельце — в «убитой» съемной квартире.

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Юрий.

По словам Натальи, Юрий три дня спаивал её брата, периодически вытаскивая его из квартиры. Как выяснится позже, практически бессознательного Александра возили в паспортный стол и в ЗАГС.

— За это время Сашу успели не только выписать из его квартиры и прописать в деревне Недоходовке, но и женили на какой-то девочке 2001 года рождения! — возмущается Наталья. — По его словам, брат вообще не помнит, как расписывались, как он давал согласие. И ни у кого из официальных лиц не возникло никаких вопросов к его состоянию.

А сразу после заключения брака оказался готов контракт с Минобороны. При этом никаких анализов брат не сдавал.

Но как по мановению волшебной палочки Саша оказался приписан к воинской части в звании рядового.

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По словам Натальи, за день до отправки в воинскую часть Юрий отвёз её брата в банк. Там Александр добровольно подписал доверенность на распоряжение своим счётом, действовать которая будет в течение трёх лет. 

— На следующий день брата увезли, а Юрий снял с его счёта 1 000 000 рублей единоразовой выплаты контрактнику, — завершает Наталья. — После этого Саша заблокировал карту. Тогда Юрий стал звонить его маме: мол, пусть тот карту разблокирует, иначе ему ***** будет. Говорил, что Саша должен ему много денег, но если карту разблокируют, то он, так и быть, подкинет ей «полтинник».

Предупредил, что если та пойдёт куда-то жаловаться, то вообще не увидит никаких денег, а Саше точно ***** наступит.

Мама Саши отказалась помогать Юрию, тогда он прекратил разговор и заблокировал её номер. Собственно, так мы узнали про всю эту ситуацию и сразу же отправились в компетентные органы.

По информации Myslo, родственники Александра Радченко уже написали заявления в полицию и военный Следственный комитет. В пресс-службе регионального МВД нам заявили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/1f/47/59e2-3b84-4018-add4-dd44467e989d/876290b0-81a0-4700-a403-e429a8b18c64.jpg
Из переписки Александра с родственниками.

Александр Радченко, получивший позывной «Архангел», вместе с другими добровольцами был отправлен на линию фронта 5 января. С мужчиной нет связи уже 4 дня.

 

Отметим, что ситуация, в которой оказался Александр Радченко, напоминает историю, которые произошла в Приморье в 2023 году. Там семейная пара уговорила 46-летнего разнорабочего оформить фиктивный брак с 63-летней женщиной и отправиться на СВО ради получения выплат. После гибели мужчины подозреваемые открыли на имя вдовы банковский счет, куда поступило 8 млн рублей. Затем подозреваемые отвезли фиктивную супругу в банк, где она сняла со счёта деньги и передала их семейной паре. По данному факту в апреле 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, в особо крупном размере». 

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Автор:
сегодня, в 16:26 +2
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