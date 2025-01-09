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Такого не было 20 лет. В Туле побит температурный рекорд
Фото Алексея Пирязева.

Такого не было 20 лет. В Туле побит температурный рекорд

Эта зима запомнится тулякам невероятно теплой погодой.

Накануне, 8 января 2025 года, в Туле зафиксировали температурный рекорд: воздух прогрелся до +5,1 градуса. Это стало самой высокой отметкой за последние 20 лет (в 2005 году было +4,4), рассказали Myslo синоптики.
 

Эта зима запомнится тулякам невероятно теплой погодой. По прогнозу, в январе и феврале средние температурные показатели могут превышать норму на 4–7 градусов, но периоды оттепелей будут сменяться морозами.

 

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сегодня, в 12:28 +3
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