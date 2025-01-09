Такого не было 20 лет. В Туле побит температурный рекорд

Эта зима запомнится тулякам невероятно теплой погодой. По прогнозу, в январе и феврале средние температурные показатели могут превышать норму на 4–7 градусов, но периоды оттепелей будут сменяться морозами.
Эта зима запомнится тулякам невероятно теплой погодой.
Эта зима запомнится тулякам невероятно теплой погодой. По прогнозу, в январе и феврале средние температурные показатели могут превышать норму на 4–7 градусов, но периоды оттепелей будут сменяться морозами.
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