Такого не было 20 лет. В Туле побит температурный рекорд

Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 8 января 2025 года, в Туле зафиксировали температурный рекорд: воздух прогрелся до +5,1 градуса. Это стало самой высокой отметкой за последние 20 лет (в 2005 году было +4,4), рассказали Myslo синоптики.