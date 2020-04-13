Литературный онлайн-клуб: "На пыльных тропинках далеких планет..."

14 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Любителей литературы и не только приглашают поговорить о книгах, открывших нам особые звездные миры, о которых не знают и никогда, быть может, не узнают астрономы и ученые. Это миры космической фантастики!Ведущая: куратор Литературного клуба Ирина Быкова.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».