Литературный онлайн-клуб: "На пыльных тропинках далеких планет..."
14 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Любителей литературы и не только приглашают поговорить о книгах, открывших нам особые звездные миры, о которых не знают и никогда, быть может, не узнают астрономы и ученые. Это миры космической фантастики!Ведущая: куратор Литературного клуба Ирина Быкова.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 апреля 2020, вторник
19:00
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽