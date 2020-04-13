афиша
афиша
Регистрация
Литературный онлайн-клуб: "На пыльных тропинках далеких планет..."

Литературный онлайн-клуб: "На пыльных тропинках далеких планет..."

14 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Литературного клуба. Любителей литературы и не только приглашают поговорить о книгах, открывших нам особые звездные миры, о которых не знают и никогда, быть может, не узнают астрономы и ученые. Это миры космической фантастики!Ведущая: куратор Литературного клуба Ирина Быкова.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 апреля 2020, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сказки детского мира
Купить билет
16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Игра
Купить билет
25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.