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Лето в музее: Не кует железа молот, кует кузнец

Лето в музее: Не кует железа молот, кует кузнец

Всех, кто не разъехался на лето к бабушкам в деревню, на дачу, в детские лагеря и на моря, приглашаются на групповые интерактивные занятия. Музейные встречи проходят по средам и воскресеньям в 12.00 по мере формирования групп (от 10 человек).

15 и 19 июля осваиваем холодную и горячую ковку в кузнечной мастерской на занятии «Не кует железа молот, кует кузнец».

Почувствуете себя настоящими мастерами, поработаете в кузнице с горячим металлом, попробуете сами отковать небольшой сувенир на память. На занятии вы также узнаете, что такое крица, как выглядит руда и многие другие интересные подробности старинного ремесла.

Также все летние дни для вас проводятся обзорные экскурсии в экспозициях «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров». Начало экскурсий в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

Предварительная запись на интерактивные занятия обязательна! Контактный телефон +7 (4872) 36-16-63.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
9 июля 2017, воскресенье
13:00
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9 июля 2017, воскресенье
14:00
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16 июля 2017, воскресенье
13:00
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