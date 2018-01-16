Лекция о геологии и палеонтологии региона
Лекция «Что видно и чего не видно — геология и палеонтология Тульской области» расскажет о роли в этом «дуэте» геологии, особенно такого её раздела, как стратиграфия (наука о об определении относительного геологического возраста слоистых осадочных и вулканогенных горных пород). Будет рассмотрено и принципиальное различие стратиграфии севера и юга региона.
Слушатели узнают об истории разработки тульских недр и о том, как в разное время различные полезные ископаемые выходили на первый план.
Лекция будет сопровождаться показом геологических и палеонтологических образцов и фотографий, отснятых в разное время.
Стоимость посещения лекции 100 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
19 января 2018, пятница
18:30