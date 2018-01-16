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Лекция о геологии и палеонтологии региона

Лекция о геологии и палеонтологии региона

Лекция «Что видно и чего не видно — геология и палеонтология Тульской области» расскажет о роли в этом «дуэте» геологии, особенно такого её раздела, как стратиграфия (наука о об определении относительного геологического возраста слоистых осадочных и вулканогенных горных пород). Будет рассмотрено и принципиальное различие стратиграфии севера и юга региона.

Слушатели узнают об истории разработки тульских недр и о том, как в разное время различные полезные ископаемые выходили на первый план.

Лекция будет сопровождаться показом геологических и палеонтологических образцов и фотографий, отснятых в разное время.

Стоимость посещения лекции 100 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
19 января 2018, пятница
18:30
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