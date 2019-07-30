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Керамическое украшение для дома

Керамическое украшение для дома

В музее «Тульские древности» пройдет завершительное занятие по приемам работы с керамикой. Настало время дать волю фантазии и использовать все полученные навыки! Чтобы сделать подвесное украшение, придется вылепить несколько объемных элементов — от простых бусин до птичек и колокольчиков. Фигурки не потребуют запекания, участники мастер-класса будут работать с современным материалом — керамопластом. Застывшие детали через неделю соберут в декоративную подвеску, которая украсит интерьер и будет радовать глаз.

Стоимость: 200 р.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
4 августа 2019, воскресенье
17:00
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