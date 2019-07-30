Керамическое украшение для дома
В музее «Тульские древности» пройдет завершительное занятие по приемам работы с керамикой. Настало время дать волю фантазии и использовать все полученные навыки! Чтобы сделать подвесное украшение, придется вылепить несколько объемных элементов — от простых бусин до птичек и колокольчиков. Фигурки не потребуют запекания, участники мастер-класса будут работать с современным материалом — керамопластом. Застывшие детали через неделю соберут в декоративную подвеску, которая украсит интерьер и будет радовать глаз.
Стоимость: 200 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
4 августа 2019, воскресенье
17:00