Керамическое украшение для дома

В музее «Тульские древности» пройдет завершительное занятие по приемам работы с керамикой. Настало время дать волю фантазии и использовать все полученные навыки! Чтобы сделать подвесное украшение, придется вылепить несколько объемных элементов — от простых бусин до птичек и колокольчиков. Фигурки не потребуют запекания, участники мастер-класса будут работать с современным материалом — керамопластом. Застывшие детали через неделю соберут в декоративную подвеску, которая украсит интерьер и будет радовать глаз.

Стоимость: 200 р.